РФС о «Тамбове»: «Есть информация о возможных манипуляциях игроков по изменению хода матчей. Ведется проверка»

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РФС начал проверку по подозрению в игре на ставках со стороны игроков «Тамбова».

«В ходе работы по противодействию договорным матчам от системы раннего предупреждения получена информация, требующая проверки, о возможных манипуляциях некоторых игроков ФК «Тамбов» по изменению хода ряда матчей.

Сейчас ведется проверка», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Сообщалось, что подозрения возникли по итогам матчей с «Краснодаром» (0:4) и «Сочи» (0:5).

«Мы и так еле живые, не надо закапывать нас окончательно». Гендиректор «Тамбова» подтвердила вызов игроков в РФС из-за ставок

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