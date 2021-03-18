РФС о «Тамбове»: «Есть информация о возможных манипуляциях игроков по изменению хода матчей. Ведется проверка»

РФС начал проверку по подозрению в игре на ставках со стороны игроков «Тамбова».

«В ходе работы по противодействию договорным матчам от системы раннего предупреждения получена информация, требующая проверки, о возможных манипуляциях некоторых игроков ФК «Тамбов» по изменению хода ряда матчей.

Сейчас ведется проверка», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Сообщалось, что подозрения возникли по итогам матчей с (0:4) и (0:5).

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