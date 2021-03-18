«Мы и так еле живые, не надо закапывать нас окончательно». Гендиректор «Тамбова» подтвердила вызов игроков в РФС из-за ставок

Генеральный директор Ольга Коновалова подтвердила, что двух игроков клуба вызвали в из-за подозрений в игре на ставках.

«Да, это правда, в клуб пришло письмо от РФС, они вызвали к себе двух наших игроков. Видимо, у них есть к ним какие-то вопросы, подозревают их в чем-то. Приедут и ответят на них.

О причинах мы можем только догадываться и придумывать разные формулировки. Просто поймите, мы и так тут еле живые, не надо нас окончательно закапывать и всякой грязью поливать.

Есть причина – игроки приедут, ответят на вопросы и уедут, вот и все», – сказала Коновалова.

Подозрения возникли по итогам матчей с «Краснодаром» (0:4) и «Сочи» (0:5).