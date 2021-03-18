Отец Захаряна: «Звонили из ЦСКА и «Локо», мы встречались с селекционером «Спартака», но Арсен хотел в «Динамо»

Норайр Захарян, отец 17-летнего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, рассказал, как на турнире в Крымске в 2017 году на сына обратили внимание московские топ-клубы.
«Он стал лучшим игроком турнира. После его окончания интерес к Арсену обозначили представители четырех клубов из Москвы.
Из «Локомотива» и ЦСКА нам звонили, с селекционером «Спартака» мы встречались, но самым конкретным было предложение «Динамо».
Они больше всех были заинтересованы в Арсене и, в отличие от всех других, были готовы взять его без просмотра. Да и Арсен сам лично хотел в «Динамо», – отметил отец футболиста.
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