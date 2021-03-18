Отец Захаряна: «Звонили из ЦСКА и «Локо», мы встречались с селекционером «Спартака», но Арсен хотел в «Динамо»

Норайр Захарян, отец 17-летнего полузащитника , рассказал, как на турнире в Крымске в 2017 году на сына обратили внимание московские топ-клубы.

«Он стал лучшим игроком турнира. После его окончания интерес к Арсену обозначили представители четырех клубов из Москвы.

Из и нам звонили, с селекционером мы встречались, но самым конкретным было предложение «Динамо».

Они больше всех были заинтересованы в Арсене и, в отличие от всех других, были готовы взять его без просмотра. Да и Арсен сам лично хотел в «Динамо», – отметил отец футболиста.

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