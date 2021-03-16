Агент Головина: «Саша летит в Сочи, готов играть со Словенией. Даже не знаю, как РФС договорился»

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Агент Олег Артемов, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, подтвердил, что его клиент сможет полететь в Сочи на матч сборной России против Словении.

«Саша летит в Сочи, готов играть со словенцами.

Даже не знаю, как РФС смог договориться с французской федерацией и ФИФА. Они сами всем занимались», – сказал Артемов.

Ранее сообщалось, что Головин не сможет сыграть со Словенией, так как игрокам Лиги 1 запретили покидать Европейский союз на время перерыва на матчи сборных.

24 марта Россия на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта в Сочи примет сборную Словении, 30 марта в гостях сыграет со Словакией.

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