Агент Головина: «Саша летит в Сочи, готов играть со Словенией. Даже не знаю, как РФС договорился»

Агент Олег Артемов, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, подтвердил, что его клиент сможет полететь в Сочи на матч сборной России против Словении.
«Саша летит в Сочи, готов играть со словенцами.
Даже не знаю, как РФС смог договориться с французской федерацией и ФИФА. Они сами всем занимались», – сказал Артемов.
Ранее сообщалось, что Головин не сможет сыграть со Словенией, так как игрокам Лиги 1 запретили покидать Европейский союз на время перерыва на матчи сборных.
24 марта Россия на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта в Сочи примет сборную Словении, 30 марта в гостях сыграет со Словакией.