Головин сможет сыграть со Словенией в Сочи. Он вернется во Францию на частном самолете («Чемпионат»)

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Полузащитник «Монако» Александр Головин сможет сыграть за сборную России со Словенией в Сочи, утверждает «Чемпионат».

«Это стало возможным после того, как РФС сумел договориться со всеми сторонами. Головин будет соблюдать специальный протокол и вернется во Францию на частном самолете, что поможет ему избежать карантина», – сообщил источник, близкий к национальной команде.

Ранее сообщалось, что Головин не сможет сыграть со Словенией, так как игрокам Лиги 1 запретили покидать Европейский союз на время перерыва на матчи сборных. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что РФС работает над этим вопросом. 

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