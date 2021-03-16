Головин сможет сыграть со Словенией в Сочи. Он вернется во Францию на частном самолете («Чемпионат»)

Полузащитник сможет сыграть за сборную России со Словенией в Сочи, утверждает «Чемпионат».

«Это стало возможным после того, как сумел договориться со всеми сторонами. Головин будет соблюдать специальный протокол и вернется во Францию на частном самолете, что поможет ему избежать карантина», – сообщил источник, близкий к национальной команде.

Ранее сообщалось, что Головин не сможет сыграть со Словенией, так как игрокам Лиги 1 запретили покидать Европейский союз на время перерыва на матчи сборных. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что РФС работает над этим вопросом.