Федерация бокса России выложила видео с хэштегом #МыКомандаПутина

Федерация бокса России опубликовала видео с участием мастера спорта по боксу Руслана Белоусова и олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева в поддержку президента РФ Владимира Путина.
«Ну, что трудно? Тяжело в учении – легко в бою. Добро пожаловать в Putin Team», – сказал Белоусову Чахкиев.
Видео также сопровождается хэштегом #МыКомандаПутина.
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