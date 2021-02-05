Федерация бокса России выложила видео с хэштегом #МыКомандаПутина

Федерация бокса России опубликовала видео с участием мастера спорта по боксу Руслана Белоусова и олимпийского чемпиона в поддержку президента РФ Владимира Путина.

«Ну, что трудно? Тяжело в учении – легко в бою. Добро пожаловать в Putin Team», – сказал Белоусову Чахкиев.

Видео также сопровождается хэштегом #МыКомандаПутина.

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