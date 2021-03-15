Геннадий Орлов: «Ахметов пытался переломить ногу Кузяеву. Зачем его пригласили в сборную?»

Теги ЦСКА Зенит Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Sports.ru Геннадий Орлов Далер Кузяев Ильзат Ахметов Футбол

Телекомментатор Геннадий Орлов высказался об удалении полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче против «Зенита» (2:3).

23-летний футболист на 53-й минуте получил прямую красную карточку после вмешательства ВАР за грубый фол на полузащитнике Далере Кузяеве.

«Ахметов пытался переломить ногу Кузяеву. И это не первый такой для него эпизод. Вообще какой-то жестокий парень этот Ахметов. Удивительно. Ему кажется, что чем он будет бить больнее соперника, тем выше поднимется в своей футбольной карьере. Да нет, наказание придет.

Его сейчас Черчесов пригласил в сборную, и я, как и немало других людей, удивлен. Зачем его пригласили в сборную? Есть ребята поталантливее на этой позиции. Но это уже вопрос к Черчесову, он его и раньше приглашал.

Его все время определяют на роль опорного полузащитника, а на самом деле лучше ему играть под нападающими», – сказал Орлов.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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