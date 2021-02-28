Соболев о судьях: «Когда «Спартак» проигрывает, у меня ощущение, что все решения против нас»

Нападающий рассказал, почему так много спорит с арбитрами.

– Вы один из самых эмоциональных футболистов «Спартака», много говорите с судьями. В жизни такой же?

– Нет, вообще другой человек. Согласен с вами – много спорю с арбитрами. Причем перед каждым матчем говорю самому себе: «Хватит. Молчи, не разговаривай с судьями». Но на поле, особенно когда мы проигрываем, у меня ощущение, что все решения принимаются против нас, и начинаю спорить.

Потом смотрю на себя и думаю: «Что ты делаешь? Зачем?» Не могу сдержаться, хотя пытаюсь. После каких-то игр подхожу к рефери и извиняюсь. Ну вот такой вот я.

– Со стороны кто-то говорит, что часто спорите с судьями и все такое?

– Конечно, постоянно! Перед игрой с «Краснодаром» Джикия предупредил: «Получишь желтую, оштрафую» (смеется). Хорошо, что в начале забили, и я был спокоен.

– Какое у вас отношение к «Спартаку» было в детстве?

– Я не застал тех времен, когда «Спартак» постоянно становился чемпионом и играл в Лиге чемпионов. В детстве какими-то командами сильно не интересовался, ходил на футбол только в Барнауле на местное «Динамо». Мечты оказаться в каком-то конкретном топ-клубе не было.

– Чувствуется, что к вам стало больше внимания после перехода в «Спартак»?

– Если честно, не ощущаю такого. Когда начал забивать в «Крыльях», меня стали узнавать в Самаре. Подходили на улицах, в торговых центрах. Когда в Москву переехал, чуть спокойнее было, никто почти не узнавал. Но сейчас уже и здесь ситуация изменилась, – сказал Соболев смеясь.

Соболев перевернул матч с «Динамо»: выкатил на Мозеса, а потом забил пенальти (за руку после рикошета – назначили верно)