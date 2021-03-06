Вратарь «Вулвз» Патрисиу получил травму головы. Ему оказывали помощь на поле 15 минут

Матч АПЛ между и (0:1) затянулся из-за травмы голкипера .

Португалец столкнулся с защитником на 86-й минуте (тот попал ему коленом в голову), и только на 101-й минуте он покинул поле на носилках.

Несмотря на то, что использовал все три замены, «Вулвз» смогли выпустить вратаря в рамках тестирования дополнительной замены по сотрясению мозга.

В результате игра возобновилась.

Патрисиу в 9 из 29 матчей АПЛ в этом сезоне сыграл на ноль. Его статистику смотрите здесь.