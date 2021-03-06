Вратарь «Вулвз» Патрисиу получил травму головы. Ему оказывали помощь на поле 15 минут

Матч АПЛ между «Вулверхэмптоном» и «Ливерпулем» (0:1) затянулся из-за травмы голкипера Руя Патрисиу.
Португалец столкнулся с защитником Конором Коуди на 86-й минуте (тот попал ему коленом в голову), и только на 101-й минуте он покинул поле на носилках.
Несмотря на то, что Нуну Эшпириту Санту использовал все три замены, «Вулвз» смогли выпустить вратаря Джона Радди в рамках тестирования дополнительной замены по сотрясению мозга.
В результате игра возобновилась.
Патрисиу в 9 из 29 матчей АПЛ в этом сезоне сыграл на ноль. Его статистику смотрите здесь.