Вратарь «Вулвз» Патрисиу получил травму головы. Ему оказывали помощь на поле 15 минут

Теги Ливерпуль Руй Патрисиу Джон Радди премьер-лига Англия травмы Вулверхэмптон Нуну Эшпириту Санту Конор Коуди Футбол

Матч АПЛ между «Вулверхэмптоном» и «Ливерпулем» (0:1) затянулся из-за травмы голкипера Руя Патрисиу.

Португалец столкнулся с защитником Конором Коуди на 86-й минуте (тот попал ему коленом в голову), и только на 101-й минуте он покинул поле на носилках.

Несмотря на то, что Нуну Эшпириту Санту использовал все три замены, «Вулвз» смогли выпустить вратаря Джона Радди в рамках тестирования дополнительной замены по сотрясению мозга.

В результате игра возобновилась.

Патрисиу в 9 из 29 матчей АПЛ в этом сезоне сыграл на ноль. Его статистику смотрите здесь.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья