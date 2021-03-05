Александр Соболев: «Спартак» всегда должен показывать зрелищный футбол. У нас осталось восемь финалов»

Нападающий высказался о целях команды на остаток сезона.

– За счет чего «Спартак» преобразился по сравнению с двумя стартовыми матчами в новом году? Игры против «Краснодара» и «Динамо» получились значительно содержательнее.

– В первую очередь мы немного пересмотрели сам подход к игре, провели анализ, решили, что будем больше использовать прессинг и давление на соперника.

Я считаю, что «Спартак» всегда должен так играть и показывать зрелищный футбол. На данный момент у нас все получается, и хочется, чтобы так было и дальше.

– Вы в команде обсуждаете турнирное положение и шансы «Спартака» побороться за чемпионство? Или стараетесь гнать от себя такие мысли?

– Мы идем от матча к матчу, у нас осталось восемь финалов, в которых нужно обязательно побеждать. В турнирную таблицу будем смотреть после окончания чемпионата, – сказал Соболев.