Егор Титов: «Сегодняшний «Спартак» способен бороться с «Зенитом» за первое место. У питерцев календарь сложнее»

Бывший футболист «Спартака» считает, что команда может побороться за победу в с .

– Вам не кажется, что тренеры пока не нашли Квинси Промесу оптимальную позицию на поле?

– А Промесу позиция не нужна! Его ни в коем случае нельзя загонять в рамки. Он универсален. Может играть справа, слева, под нападающим, на острие. Как было у Романцева? Олег Иванович говорил: «На своей половине поля делайте одно, максимум два касания. А на чужой – творите! Я не могу вам запретить импровизировать». То же самое касается и Промеса. Ему нельзя запрещать творить. Тогда это уже будет не Квинси.

Его мастерство и так видно. Он способен разгонять атаки. Вообще в «Спартаке» сейчас хватает быстрых исполнителей. Промес, Айртон, Ларссон, Зобнин, Мозес.

Сегодняшний «Спартак» вот с таким настроем, самоотдачей и уровнем способен побороться с «Зенитом» за первое место. Нужно учитывать еще и то, что у питерцев календарь сложнее. Так что нас ждут увлекательные 8 туров.

– Значит, «Спартак» – в чемпионской гонке?

– Я бы все-таки посоветовал болельщикам пока не впадать в эйфорию. Да, команда провела два ярких матча. Но впереди «Урал». На него настроиться тяжелее. Но именно в таких матчах кровь из носа нужно брать три очка. Надо побеждать на классе. Встреча с екатеринбуржцами многое покажет. Понимаете, невозможно все время играть ярко, на кураже, – сказал Титов.