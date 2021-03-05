Олег Романцев: «Спартак» и «Динамо» играли так, что было бы не стыдно и в еврокубках выступать»

Бывший тренер поделился мнением о победе над «Динамо» (2:1) в матче 22-го тура чемпионата России.

– Матч «Спартака» с «Динамо» был похож на такой свежий весенний футбол, от чего мы, честно говоря, уже давно отвыкли. Без пауз, затяжек – меня это порадовало. Смотрелась игра на одном дыхании.

Много, конечно, ошибок было, но это из-за большого желания. Ошибки – они ведь с обеих сторон, необязательные. Но самое главное, что игра закончилась, что не всегда бывает, справедливо – выиграл сильнейший с таким счетом, насколько сейчас «Спартак» сильнее «Динамо».

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– Кстати, [этот] матч настроил меня оптимистично. «Динамо» и «Спартак» играли так, что не стыдно и в еврокубках с такой игрой выступать – не с грандами, конечно, но с клубами вроде «Динамо» Загреб и «Янг Бойз» можно.

Все мы надеемся, что сейчас мы на самом дне и ниже уже не упадем. Да и вообще – после любого падения начинается если не взлет, то подъем однозначно, – сказал Романцев.

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