Александр Максименко: «У «Спартака» одна задача – побеждать в каждом матче»

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Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в гостевом матче 22-го тура РПЛ.

«Сложная игра. Дерби. Тяжелое поле. На поле надо было драться и отдавать все силы. Что мы и сделали. Из-за этого и победили.

Как на команду влияет предстоящий уход Тедеско? Ничего не поменялось. У нас одна задача – побеждать в каждом матче. Все отдают все силы.

Что касается моих сэйвов, то первый момент – попало в меня. Во втором моменте я сблизился – тоже попало в меня», — сказал Максименко в эфире телеканала «Матч Премьер».

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