Педри об 1:1 с «ПСЖ»: «Незабитый пенальти стал для «Барсы» большим ударом»

Полузащитник «Барселоны» Педри дал комментарий после ответного матча 1/8 финала чемпионов с (1:1, первая игра – 1:4).

«Мы знали, что, учитывая неудачный результат в первом матче, реализация моментов сегодня будет крайне важна. Мы сыграли очень хорошо, но упустили верные шансы забить.

Верили, что сотворим еще один большой камбэк и пройдем дальше, но незабитый пенальти в конце первого тайма стал для нас большим ударом. Хотя дело не только в нем. Мы продолжали бороться, у нас было много моментов, но не забили», – сказал .

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