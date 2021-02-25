Клопп не сменит Лева в сборной Германии: «У меня 3 года по контракту в «Ливерпуле». Новости удивили»

Главный тренер «Ливерпуля» заявил, что не возглавит сборную Германии после Евро-2020.

«Готов ли я стать тренером сборной летом? Нет. После лета? Нет.

Йоги Лев великолепно работал там очень много лет. Это один из самых успешных тренеров. Я понимаю, что он хочет сверкнуть на Евро, а потом эту работу будет выполнять кто-то другой. Есть много хороших немецких тренеров.

Я просто сказал то, что хотел после того, как в списках вариантов появилось мое имя. Я сказал «нет». И этим летом, и потом. Я не буду кандидатом на пост тренера сборной Германии. У меня еще три года по контракту в . Это простое заявление. Ты подписываешь контракт и пытаешься отработать его до конца, не так ли?

У меня были контракты в «Майнце» и в «Боруссии», и я отработал их до конца, хотя мною интересовались другие немецкие клубы, у которых больше денег. Вопрос просто во времени и в деньгах. Если это не срабатывает, то не нужно терять сон из-за этого. У меня нет с этим никаких проблем.

Я совершенно не тот человек, у которого нужно спрашивать о том, кто станет лучшим сменщиком для Йоги Лева. Я был очень удивлен этими новостями, как и все. Но есть очень много времени, чтобы найти нужного тренера», – заявил Клопп.

Сегодня стало известно, что Лев попросил Немецкий футбольный союз расторгнуть контракт после Евро-2020. Изначально соглашение было рассчитано до ЧМ-2022.