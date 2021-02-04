Форлан о «Барсе» без Суареса: «Это как уход Роналду из «Реала». 50 голов ушли вместе с ним»

Бывший нападающий «Атлетико» Диего Форлан высказался об уходе форварда из «Барселоны» в «Атлетико».

«Барселоне» не хватает Луиса. Это как когда ушел из . Уходил не просто Роналду, а один из лучших игроков в истории футбола. 50 голов уходили вместе с ним.

Конечно, это была большая ошибка. Как только сказала, что Суарес продается, я уже знал, что это ошибка. Я знаю, что дело было не в его выступлениях», – сказал Форлан.

В этом сезоне Суарес провел 21 матч в и забил 16 голов, сделав 2 результативные передачи. Его статистику можно найти здесь.