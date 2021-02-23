КДК оценил действия Гогниева как толчок и дисквалифицировал его на 8 игр ФНЛ. Тренер «Алании» ударил судью в живот

КДК РФС наказал главного тренера «Алании» Спартака Гогниева, который атаковал арбитра после матча 27-го тура Олимп-ФНЛ с «Томью» (2:3).
Гогниева дисквалифицировали на 8 матчей ФНЛ, а также оштрафовали на 300 тысяч рублей.
Его действия были квалифицированы как оскорбительное поведение, умышленный толчок и угроза причинения вреда официальному лицу матча, а также агрессивное поведение в адрес соперника.
Как сообщалось ранее, арбитр Артем Чистяков в протоколе указал, что тренер нанес ему один удар в область живота. Соответствующую информацию привел в своем рапорте и делегат матча.
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