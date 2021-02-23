Умер Юрий Розанов. Ему было 59 лет

Комментатор умер сегодня в возрасте 59 лет, сообщил его коллега Михаил Моссаковский.

«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», – написал Моссаковский в твиттере.

«Не стало Юры Розанова. Горе», – подтвердил Василий Уткин.

Розанов работал на футбольных и хоккейных матчах. В 2012 году он был награжден премией ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы» за репортаж с молодежного чемпионата мира по хоккею.

С мая по ноябрь 2019 года Розанов не выходил в эфир из-за рака. Он вновь приступил к работе с ноября 2019 года, продолжая проходить лечение.

«Искали инсульт – оказалось, что метастазы в голове». Розанов впервые рассказал про рак

Юрий Розанов стал комментатором, обойдя возрастной лимит. До этого он выиграл конкурс Первого канала, но вместо поездки на Евро-1996 получил телевизор