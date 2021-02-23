Семеду о Месси: «Клянусь, он ни разу не бил штрафные на тренировках. Говорят, работа ведет к совершенству. Он не работал, но получалось идеально!»

Защитник , ранее выступавший за «Барселону», поделился воспоминаниями об игре рядом с нападающим сине-гранатовых .

«Вау. У меня действительно нет таких слов, которыми можно было бы описать, насколько он хорош. Знаете, что делает его еще более восхитительным? За все время, что я был в «Барселоне», я ни разу не видел, как он бьет штрафные на тренировках. Я клянусь, он не делает этого!

Мы всегда тренировали удары с дальней дистанции, но Месси никогда этого не делал. Для него это было естественно. Говорят, что работа ведет к совершенству. Он не работал, но все равно получалось идеально!

Невероятный игрок, это невозможно объяснить. Когда он бил штрафной «Ливерпулю», я стоял прямо за ним.

В одном из моих первых матчей за «Барселону» он взял мяч и прошел через трех, четырех, пятерых игроков. Подсознательно я был на поле, думая: «Как этот парень делает это?». Он заставляет хороших игроков выглядеть плохо», – сказал Семеду.