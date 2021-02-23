Гончаренко на вопрос о ковиде в ЦСКА: «Вы должны читать новости на сайте и на пресс-конференции не обсуждать, сыграл кто-то или нет»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал информацию о вспышке коронавируса в ЦСКА.

– В составе ЦСКА не было Акинфеева, Дзагоева, Дивеева. Почему не объясняют их отсутствие, когда в телеграм-каналах давно пишут про коронавирус?

– Мне кажется, вы должны читать новости на нашем сайте. И на пресс-конференции не обсуждать, сыграл тот или иной футболист или нет.

– Что случилось с Сигурдссоном?

– Хороший вопрос, надо переадресовать Арнору. Весь вопрос в том, что, наверное, должно быть больше рвения, больше характера, – заявил Гончаренко.

Ранее сообщалось, что в ЦСКА коронавирусом заразились голкиперы Игорь Акинфеев и Владислав Тороп, защитник Игорь Дивеев и хавбек Иван Обляков, а полузащитник Эмиль Бохинен сдал сомнительный тест. ЦСКА не подтверждал эту информацию, сообщив только, что Акинфеев изолирован от команды из-за «небольшого недомогания с признаками ОРВИ».