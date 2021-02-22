Марко Николич: «Локо» готовился к возобновлению сезона, чтобы потом не играть 9 дней? Это странно»

Главный тренер «Локомотива» подвел итоги матча 20-го тура с (2:0).

– Ребята молодцы, нормально. Три важных очка у нас. Не такой простой была ситуация перед игрой. Восемь игроков у нас сегодня не было – восемь! Игроков, которых можно считать игроками основы: не было Мурило, Смолова, Миранчука, Зе Луиша, сначала не было Баринова, не было Живоглядова, Игнатьева. Еще одного я забыл.

Но ребята молодцы. Три очка, и двигаемся дальше, надо продолжать работу. Сразу надо думать о следующей игре – которая будет только через 9 дней! Это очень странно. Мы готовили команду к возобновлению сезона для того, чтобы потом не играть 9 дней? Но как есть – так есть, будем готовиться к «Арсеналу», неприятной команде.

– Чем сегодня был сильнее ЦСКА в футбольных компонентах?

– Командной игрой. В первом тайме мы показывали хороший футбол, потом было трудно, чуть-чуть устали, не было возможности сделать много изменений.

Еще один сухой матч у нас. Забили два, потом были проблемы во втором тайме, но ребята дожали, молодцы. Двигаемся дальше, – сказал Николич в эфире «Матч Премьер».