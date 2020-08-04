«Локо» получит 10 млн евро от суммы трансфера Миранчука (Сергей Егоров)

Полузащитник «Локомотива» может перейти в «Аталанту».

Как сообщает журналист Сергей Егоров, «Локомотив» получит 10 млн евро от заявленной суммы трансфера в 14,5 млн.

«У Миранчука стоит опция на выход 8 млн евро, до конца контракта осталось 9 месяцев, но чтобы забрать его за 8, нужно согласие игрока. За 8 не захотел, а за 14 – окей.

Итальянцы не дают большую агентскую комиссию, если вообще дают.

Значит, ее придется заплатить . В клуб (неофициально – используем терминологию ) придет только 10, что лучше, чем 8.

Как думаете, кто получит разницу в 4 миллиона евро? Мое предположение – агент и футболист.

Все рады. А Василию Кикнадзе за оставшиеся до середины октября полтора месяца предстоит купить равного Алексею Миранчуку футболиста – за 10 миллионов евро», – написал журналист Сергей Егоров.

«Аталанта» вот-вот подпишет Миранчука. Он четыре года уходил из «Локо», этим летом его хотела вся Италия