«Локо» получит 10 млн евро от суммы трансфера Миранчука (Сергей Егоров)

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может перейти в «Аталанту».
Как сообщает журналист Сергей Егоров, «Локомотив» получит 10 млн евро от заявленной суммы трансфера в 14,5 млн.
«У Миранчука стоит опция на выход 8 млн евро, до конца контракта осталось 9 месяцев, но чтобы забрать его за 8, нужно согласие игрока. За 8 не захотел, а за 14 – окей.
Итальянцы не дают большую агентскую комиссию, если вообще дают.
Значит, ее придется заплатить «Локомотиву». В клуб (неофициально – используем терминологию Вадима Шпинева) придет только 10, что лучше, чем 8.
Как думаете, кто получит разницу в 4 миллиона евро? Мое предположение – агент и футболист.
Все рады. А Василию Кикнадзе за оставшиеся до середины октября полтора месяца предстоит купить равного Алексею Миранчуку футболиста – за 10 миллионов евро», – написал журналист Сергей Егоров.
«Аталанта» вот-вот подпишет Миранчука. Он четыре года уходил из «Локо», этим летом его хотела вся Италия