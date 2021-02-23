«МЮ» готов рассмотреть предложения по Де Хеа и Марсьялю. Хендерсон хочет уйти, если испанец останется

готов выслушать предложения по вратарю и нападающему Антони Марсьялю.

В конце сезона клуб готов рассмотреть варианты с продажей голкипера, учитывая тот факт, что недовольство вратаря Дина Хендерсона малым количеством игрового времени растет.

При этом у «Юнайтед» нет большой надежды на то, что найти покупателя на Де Хеа удастся. Главная причина – большая зарплата игрока.

Претендентом на испанца может стать , но это маловероятно, учитывая, что парижанам также интересны Уго Льорис из «Тоттенхэма» и Джанлуиджи Доннарумма из «Милана». Пока французский клуб не связывался с «МЮ».

В случае, если Де Хеа останется, Хендерсон может подать запрос на трансфер. Он чувствует, что готов выходить на поле регулярно. Если такую возможность ему не предоставит «Юнайтед», о чем голкипер мечтает, то он будет искать практику в другом клубе, пишет Eurosport со ссылкой на источники в «МЮ».

Руководство клуба также рассматривает вариант с продажей Антони Марсьяля. В «МЮ» готовы рассмотреть серьезные предложения по форварду.

На ситуацию вокруг француза может повлиять интерес «Юнайтед» к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо. Сейчас клуб оценивает его ниже, чем прошлым летом. Утверждается, что на данный момент сумма, которую «МЮ» готов за него предложить, ближе к 50 млн фунтов, чем к 100 млн, которые хочет получить .

Ранее сообщалось, что Де Хеа может уйти в аренду, если Хендерсон станет основным вратарем. Интерес к англичанину проявляют «Тоттенхэм» и «Боруссия».

В этом сезоне испанский вратарь провел 23 матча в , 9 из них – на ноль. Марсьяль отыграл 20 матчей в чемпионате Англии и забил в них 4 мяча, сделав 3 результативные передачи.