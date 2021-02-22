«За нами – целая страна». «Локо» выложил промо к матчу с ЦСКА

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«Локомотив» опубликовал промовидео к предстоящему матчу РПЛ с ЦСКА.

«Десятки тысяч километров путей самой большой страны и труд сотен тысяч людей в самой большой компании России. Труд – вот что по-настоящему нас объединяет.

Мы работаем в поте лица, потому что ощущаем ответственность перед каждым, кто разделяет наше стремление быть лучше – каждый день, каждый матч, каждое дерби. Потому что за нами – целая страна», – говорится в ролике на фоне кадров с работающими сотрудниками РЖД и футболистами «Локомотива».

Матч состоится завтра, 27 февраля. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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