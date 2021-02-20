Клаудио Маркизио: «Роналду всегда внушает страх. За исключением штрафных с 25 метров»

Бывший полузащитник пошутил по поводу игры форварда туринского клуба Криштиану Роналду в матче 23-го тура Серии А против «Кротоне» (3:0).

всегда внушает страх! За исключением штрафных ударов с расстояния в 25 метров», – написал Маркизио в твиттере.

В матче с Роналду сделал дубль за 7 минут, а также пробил два штрафных: один – в стенку, а второй – выше ворот.

В среднем португалец бьет в стенку 2 из 3 таких ударов в «Ювентусе». Единственный гол со штрафного 36-летний форвард забил в июле 2020 года в ворота «Торино» (4:1) в матче Серии А.