Черданцев о новых комментаторах: «Нет человека, который пришел бы и разорвал. Ни одного запоминающегося имени, нет индивидуальностей»

Комментатор высказался по поводу нового поколения в своей профессии.

– Какими вы видите молодых комментаторов, которые только входят в профессию?

– Не хочется говорить про них ничего плохого, поэтому лучше не скажу ничего.

На самом деле, я и не вижу этого поколения: ни одного запоминающегося имени, никаких индивидуальностей. Они все кого-то копируют, сами того не желая. Иногда по телевизору слышу голос коллеги, который комментирует. Пишу ему, а оказывается, что это не он. Или вот моя жена периодически звонит: «Разве ты сейчас в эфире?»

Нет человека, который пришел бы в профессию и всех разорвал. Нас называют старперами и жалуются, что мы уже надоели за 20 лет, нужно что-то новое. Пожалуйста! Мы постоянно проводим конкурсы комментаторов. Есть конкуренция, и людей в профессии стало в разы больше, чем в годы, когда я начинал.

Возможностей у молодого поколения много, но они этим не пользуются, – заявил Черданцев.

Черданцев о Дуде: «Взял бы у него интервью в его же программе. Ему можно задать вопросы вне рамок»