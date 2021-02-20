Левандовски забил 72-й гол в ЛЧ и обогнал Рауля. Больше лишь у Роналду (134) и Месси (119)

выигрывает у (1:0, первый тайм) в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 9-й минуте счет открыл форвард , воспользовавшись неудачным пасом защитника Матео Мусаккьо вратарю Хосе Рейне.

Это 72-й гол поляка в . В списке лучших бомбардиров в истории турнира он обогнал экс-форварда «Реала» и «Шальке» , на счету которого 71 мяч.

Лидируют в списке нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (134 мяча) и форвард «Барселоны» Лионель Месси (119).

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