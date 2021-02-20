Мино Райола: «Холанд станет одной из звезд десятилетия. Максимум 10 клубов могут позволить себе купить его»

Агент Мино Райола высказался о потенциале своего клиента, форварда дортмундской .

«Очевидно, что все видят в Эрлинге одну из потенциальных новых звезд будущего, потому что сложно делать то, что делает он, на таком уровне в таком возрасте.

Он станет одной из звезд следующего десятилетия. Мы видим, что звезды вроде Ибрагимовича, Роналду и Месси подходят к тому возрасту, когда все задаются вопросом: «Как долго мы еще сможем наслаждаться их игрой?». Так что все смотрят на новое поколение.

Максимум 10 клубов могут позволить себе купить Холанда, четыре из них – в Англии. Я не думаю, что в мире есть спортивный директор или тренер, который сказал бы, что он не заинтересован в Холанде. Это как сказать: «Есть ли команда «Формулы-1», которой не был бы интересен Льюис Хэмилтон?» – сказал Райола.

За 32 матча в Бундеслиге 20-летний норвежец забил 30 голов. Его статистика – здесь.

Оказывается, Холанд умеет отвечать на вопросы. Его разговорила фитнес-инструктор во время совместной зарядки

Холанд завис над штрафной «Шальке» и забил боковыми ножницами. Сразу после звездного вечера в ЛЧ – дубль в рурском дерби