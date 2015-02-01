Губочан о конфликте Денисова с «Зенитом»: «Та ситуация разбила душу команды»

Бывший защитник «Зенита» вспомнил о периоде выступлений за петербургский клуб.

– Большая моей карьеры прошла в «Зените», я люблю этот клуб, в котором получил первый зарубежный опыт. Поиграв в России, во и на Кипре, могу сказать, что лучший период в карьере у меня был именно в «Зените».

– При Адвокате, Спаллетти и Виллаш-Боаше вам постоянно приходилось доказывать свое право играть в основном составе.

– Вы правы – я вечно боролся! (Улыбается) Почему? Я был неопытным футболистом, впервые оказался в другой стране, приходилось на каждой тренировке прыгать выше головы. По-другому и быть не могло.

– В самом начале вашей карьеры в Санкт-Петербурге в матче с на вы забили гол в собственные ворота. Что чувствовали в тот момент?

– О, это незабываемо! Хороший повод для самоиронии: я забиваю гол в первой игре «Зенита» в Лиге чемпионов, в матче с одним из самых титулованных клубов Европы! (Смеется). Но смешно только сейчас – тогда, поверьте, я испытывал ужасные чувства, мне было очень и очень грустно. Мой папа говорил мне, что моя карьера в «Зените» завершена, но, к счастью, в Санкт-Петербурге мне дали еще один шанс.

– И в 2011 году при вы стали игроком основного состава.

– Да. По ходу первых сезонов я нечасто попадал в состав, не скрою, подумывал об уходе, однако с приходом Спаллетти ситуация изменилась. Это были лучшие годы в карьере: мы завоевали много титулов, у нас была отличная команда.

– Есть мнение, что закат эпохи Спаллетти начался после конфликта с руководством клуба. А конфликт этот возник из-за разницы зарплат пришедших накануне и Витселя и отечественных футболистов. Что тогда происходило в коллективе?

– Теплую командную атмосферу, я бы сказал, душу, та ситуация действительно разбила. Вскрылись накопившиеся внутренние проблемы. Мне кажется, нам не помогли медиа: СМИ раздули историю, которая должна была остаться внутри коллектива. Новости, публичные разборки – все это не могло не сказаться на игре . Повторюсь, не будь этих проблем, мы могли бы достичь большего, – сказал Губочан.