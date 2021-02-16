«Крылья Советов» разгромили «Химки» (4:0) и вышли в четвертьфинал Кубка России

В 1/8 финала Бетсити Кубка России «Крылья Советов» крупно победили «Химки» (4:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Химки» пропустили с пенальти уже на 8-й минуте, а с 19-й минуты играли вдесятером после удаления Михаила Тихонова.
- Дата проведения
- 22 февраля, 14.30, «Арена Химки»
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Химки –
Лантратов, Данилкин, Идову, Тихий, Тихонов, Мирзов, Глушаков (Камышев, 79), Боженов, Кухарчук (Алиев, 85), Трошечкин (Могилевец, 63), Конате.
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Крылья Советов –
Ломаев, Солдатенков, Зеффан, Божин (Чернов, 72), Якуба (Полуяхтов, 72), Горшков, Гацкан, Ежов (Кабутов, 79), Зиньковский, Сергеев (Голенков, 85), Цыпченко (Сарвели, 79).
- Удаление:
- Тихонов (19).