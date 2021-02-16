«Крылья Советов» разгромили «Химки» (4:0) и вышли в четвертьфинал Кубка России

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В 1/8 финала Бетсити Кубка России «Крылья Советов» крупно победили «Химки» (4:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Химки» пропустили с пенальти уже на 8-й минуте, а с 19-й минуты играли вдесятером после удаления Михаила Тихонова.

Химки – Крылья Советов 0:4 (0:1, 0:3)
Дата проведения
22 февраля, 14.30, «Арена Химки»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 8, пенальти Сергеев, 0:2 – 62 Цыпченко, 0:3 – 89 Голенков, 0:4 – 90 Чернов.
ХимкиЛантратов, Данилкин, Идову, Тихий, Тихонов, Мирзов, Глушаков (Камышев, 79), Боженов, Кухарчук (Алиев, 85), Трошечкин (Могилевец, 63), Конате.
Крылья СоветовЛомаев, Солдатенков, Зеффан, Божин (Чернов, 72), Якуба (Полуяхтов, 72), Горшков, Гацкан, Ежов (Кабутов, 79), Зиньковский, Сергеев (Голенков, 85), Цыпченко (Сарвели, 79).
Предупреждения:
Тихий (8), Идову (22), Боженов (27), Божин (43), Мирзов (77), Алиев (88).
Удаление:
Тихонов (19).

Статистика Кубка России

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