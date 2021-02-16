«Крылья Советов» разгромили «Химки» (4:0) и вышли в четвертьфинал Кубка России

В 1/8 финала Бетсити Кубка России «Крылья Советов» крупно победили «Химки» (4:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Химки» пропустили с пенальти уже на 8-й минуте, а с 19-й минуты играли вдесятером после удаления Михаила Тихонова.

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