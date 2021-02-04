Хавбек «Милана» Кессиэ: «Мы обыграем «Интер» и вернемся на 1-е место. Верим, что возьмем скудетто»

Полузащитник высказался о предстоящем матче 23-го тура Серии А против «Интера».

– Играть за «Милан» нелегко, но они подписали меня. Значит, во мне что-то увидели. Пришел новый тренер, понадобилось время, чтобы понять, чего он хочет. Когда приходит новый тренер, это значит, что что-то не работает, чему-то нужно уделить большее внимание.

– Стоит ли «Милану» волноваться перед игрой с ?

– Нет, впереди еще много матчей. Даже если у нас будет много трудностей, мы выиграем дерби и вернемся на вершину таблицы.

«Милан» – сплоченная команда, в сложных ситуациях мы действуем только лучше. Мы усердно работаем и верим в то, что можем взять скудетто. Известно, что в итальянском чемпионате можно проиграть кому угодно, включая и ту команду, что идет на последнем месте. Из-за этого не стоит волноваться.

– Кто будет бить пенальти, если его назначат?

– Ибра, и мы будем очень довольны результатом, – сказал Кессиэ в интервью La Gazzetta dello Sport.

На данный момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, на одно очко отставая от лидирующего «Интера». Команды сыграют завтра, 21 февраля. Начало матча – в 17:00 по московскому времени.