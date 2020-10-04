Маркус Рэшфорд: «Роналду и Руни многому научили меня. Наблюдать за их игрой, когда они были на пике, – абсолютное счастье»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал, как на него повлияли бывшие форварды команды и .

«Я просто обожал смотреть на их игру. Мы ходили на «Олд Траффорд», смотрели матчи, и я видел, как они забивали и делали прекрасное на поле. После этого я шел домой и смотрел нарезки с их игрой на ютубе.

Когда они оба были на пике и играли рядом, то наблюдать за ними было абсолютным счастьем. Иметь возможность учиться у них, наблюдать за ними – это привилегия.

Точно есть вещи, которые можно позаимствовать из их игры и постараться внести в свою, при этом сохраняя свой стиль и свои черты на поле.

Но да, конечно, Роналду и Руни многому меня научили», – сказал Рэшфорд.

Роналду и Руни выступали вместе в составе с 2004 по 2009 год.

В этом сезоне Рэшфорд провел 24 матча в , забил 8 голов и сделал 6 результативных передач. Его статистику можно изучить здесь.

Связка Руни и Роналду (Roonaldo) – мощное сочетание таланта и игры на команду. Они работали друг на друга и были инструментом системы Фергюсона