Маркус Рэшфорд: «Роналду и Руни многому научили меня. Наблюдать за их игрой, когда они были на пике, – абсолютное счастье»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Уэйн Руни премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал, как на него повлияли бывшие форварды команды Уэйн Руни и Криштиану Роналду.

«Я просто обожал смотреть на их игру. Мы ходили на «Олд Траффорд», смотрели матчи, и я видел, как они забивали и делали прекрасное на поле. После этого я шел домой и смотрел нарезки с их игрой на ютубе.

Когда они оба были на пике и играли рядом, то наблюдать за ними было абсолютным счастьем. Иметь возможность учиться у них, наблюдать за ними – это привилегия.

Точно есть вещи, которые можно позаимствовать из их игры и постараться внести в свою, при этом сохраняя свой стиль и свои черты на поле.

Но да, конечно, Роналду и Руни многому меня научили», – сказал Рэшфорд.

Роналду и Руни выступали вместе в составе «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2009 год.

В этом сезоне Рэшфорд провел 24 матча в АПЛ, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач. Его статистику можно изучить здесь.

Связка Руни и Роналду (Roonaldo) – мощное сочетание таланта и игры на команду. Они работали друг на друга и были инструментом системы Фергюсона

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