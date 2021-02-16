Артета об 1:1 с «Бенфикой»: «Арсенал» явно доминировал. Нужно быть беспощаднее»

Главный тренер подвел итоги первого матча 1/16 финала с «Бенфикой» (1:1).

«Мы явно доминировали и создавали верные голевые моменты. Нам нужно быть более беспощадными. Разочарован тем, как мы пропустили. Мы немного не разобрались после розыгрыша углового и получили пенальти. Но мы здорово отреагировали и забили отличный гол.

Мы старались поддерживать уровень игры. В последние 20 минут обе команды сбавили обороты, но в целом мы заслуживали большего», – сказал Артета.

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