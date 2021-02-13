Сафонова внесут в заявку на ФНЛ. Он сможет играть в РПЛ

Стала известна причина исключения вратаря из заявки команды на .

Футболиста планируют внести в заявку на ФНЛ, где выступает , сообщает «Р-Спорт».

Заявка является сквозной, голкипер сможет принимать участие и в матчах РПЛ. Так же за «Краснодар» заявлен, например, Магомед-Шапи Сулейманов, а за «Спартак» – Илья Гапонов. Это распространенная практика в российском футболе.

В начале декабря стало известно, что Сафонов получил травму на тренировке, из-за чего он не играл до конца 2020 года.