У «Барселоны» 6 разгромных поражений в плей-офф ЛЧ за последние 5 лет

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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» дома крупно проиграла «ПСЖ» (1:4).

Таким образом, за последние 5 лет каталонцы потерпели 6 разгромных поражений в плей-офф главного еврокубкового турнира.

В прошлом году «Барселона» проиграла «Баварии» (2:8) в 1/2 финала. В 2019-м каталонцев разгромил «Ливерпуль» (0:4) в ответном полуфинале.

В 2018-м «блауграна» уступила «Роме» (0:3) в ответном матче 1/4 финала. 

В 2017 году «Барса» крупно проиграла в Лиге чемпионов дважды: 0:4 с «ПСЖ» в первой игре 1/8 финала, а также 0:3 с «Ювентусом» в первом матче четвертьфинального противостояния.

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