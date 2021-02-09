Роналд Куман: «ПСЖ» нас превзошел. У них более совершенная команда»

Главный тренер «Барселоны» поделился мыслями о поражении от (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Очевидно, что результат отражает, насколько «ПСЖ» нас превзошел. Во втором тайме у нас были проблемы при игре в обороне. С точки зрения физподготовки они нас превзошли.

Нам нужно признать, что они были лучше. Они показали, что на данный момент являются более совершенной командой, чем мы. Нам нужно это принять и поработать над улучшением некоторых аспектов. Мы знаем, что это осуществимо, потому что мы играли против великолепной команды, физически подготовленной и опытной команды, которая во многом нас опережает.

Поражение со счетом 1:4 обычно переносится очень тяжело. Мог бы вам соврать, но при 1:4 дома остается не так много вариантов. Игра продемонстрировала, чего нам не хватает, чтобы быть на уровне лучших, особенно на уровне чемпионов», – сказал Куман.