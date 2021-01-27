Алаба перейдет в «Реал». Контракт – на 4 года, зарплата – 10 млн евро (Джанлука Ди Марцио)

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Следующим клубом защитника Давида Алабы, который сегодня объявил, что покинет «Баварию» летом, станет «Реал», утверждает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, игрок подпишет 4-летний контракт с зарплатой в размере 10 млн евро в год. Он присоединится к «Реалу» на правах свободного агента.

Отметим, что ранее о договоренности между Алабой и «Реалом» писала испанская газета Marca.

В этом сезоне австриец провел 20 матчей в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его статистику можно изучить здесь. Футболист присоединился к академии мюнхенского клуба в 2008 году.

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