Алаба перейдет в «Реал». Контракт – на 4 года, зарплата – 10 млн евро (Джанлука Ди Марцио)

Следующим клубом защитника Давида Алабы, который сегодня объявил, что покинет «Баварию» летом, станет «Реал», утверждает журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, игрок подпишет 4-летний контракт с зарплатой в размере 10 млн евро в год. Он присоединится к «Реалу» на правах свободного агента.
Отметим, что ранее о договоренности между Алабой и «Реалом» писала испанская газета Marca.
В этом сезоне австриец провел 20 матчей в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его статистику можно изучить здесь. Футболист присоединился к академии мюнхенского клуба в 2008 году.