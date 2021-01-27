Алаба перейдет в «Реал». Контракт – на 4 года, зарплата – 10 млн евро (Джанлука Ди Марцио)

Следующим клубом защитника , который сегодня объявил, что покинет «Баварию» летом, станет , утверждает журналист .

По информации источника, игрок подпишет 4-летний контракт с зарплатой в размере 10 млн евро в год. Он присоединится к «Реалу» на правах свободного агента.

Отметим, что ранее о договоренности между Алабой и «Реалом» писала испанская газета Marca.

В этом сезоне австриец провел 20 матчей в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его статистику можно изучить здесь. Футболист присоединился к академии мюнхенского клуба в 2008 году.