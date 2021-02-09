«Зенит» отказался продавать Мостового «Динамо» и «Рубину»

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«Динамо» и «Рубин» хотели купить полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, сообщает «Чемпионат».

«Мостовой был открыт к переходу в другой клуб, потому что мало играет за питерцев», – сообщил источник. 

«Зенит» отказался продавать игрока и запросил большую сумму.

В 16 матчах нынешнего сезона РПЛ 23-летний игрок забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Статистика Мостового – здесь.

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