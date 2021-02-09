«Зенит» отказался продавать Мостового «Динамо» и «Рубину»

и «Рубин» хотели купить полузащитника Андрея Мостового, сообщает «Чемпионат».

«Мостовой был открыт к переходу в другой клуб, потому что мало играет за питерцев», – сообщил источник.

«Зенит» отказался продавать игрока и запросил большую сумму.

В 16 матчах нынешнего сезона РПЛ 23-летний игрок забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Статистика Мостового – здесь.

Директор «Рубина» о 10 млн евро за Хвичу: «Хотел купить молодого игрока РПЛ, сказали – 8 млн. Парень на замену выходит»