Елизавета Туктамышева: «Жеребьевку командного турнира сделала бы в другом формате. Я не привыкла, чтобы меня выбирали»

Российская фигуристка поделилась мнением о жеребьевке командного турнира сборной России.

«Я бы все-таки сделала жеребьевку в другом формате, чтобы не надо было выбирать людей. По мне, это было немножечко – с нашей стороны, со стороны спортсменов, которые выступали, – ну, не унизительно, но я просто не привыкла, чтобы меня выбирали, видимо. Может, это у меня склад характера, но мне кажется, что и взрослые фигуристы, такие, как Женя Тарасова с , или Тиффани с Джоном… Ну, то есть можно немножко подкорректировать этот момент.

А по справедливости, мне кажется, все было равносильно, но девочки – единственный вид, в котором первое-второе место оказались в одной команде. То есть обычно первое место – в одной, второе – в другой. Но я не знаю, может, это был тактический ход специально сделан.

Я бы сделала прыжковый фестиваль отдельным даже соревнованием, потому что мне это так понравилось, но после них действительно устаешь, и на второй и на третий день уже тяжелее. Или добавить день перерыва. Я бы точно оставила прыжковый фестиваль, но чуть-чуть его видоизменила», – сказала Туктамышева.

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