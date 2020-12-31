«Химки» близки к подписанию Воронцевича. Он объявит о решении после матчей за сборную России

нацелены на подписание контракта с тяжелым форвардом (33 года, 207 см).

По информации РИА Новости, Воронцевич в скором времени присоединится к подмосковной команде.

«С Воронцевичем переговоры проведены. Андрей сказал, что ответит «да» или «нет» после матчей за сборную», – прокомментировал информацию генеральный директор «Химок» Павел Астахов.

Сборная России 19 и 21 февраля проведет в Перми матчи квалификации чемпионата Европы с командами Северной Македонии и Эстонии.

Воронцевич в составе ЦСКА 13 раз становился чемпионом России и трижды побеждал в Евролиге. Он покинул клуб в июле 2020 года и в текущем сезоне играл только за национальную команду.

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