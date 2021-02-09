«Ривер Плейт» может дождаться истечения срока контракта Дриусси. Игрок не хочет оставаться в «Зените»

по-прежнему рассчитывает вернуть форварда из .

По информации El Intransigente, аргентинский клуб может дождаться января 2022 года, чтобы начать переговоры непосредственно с игроком о контракте, так как следующим летом он станет свободным агентом.

«Зенит» хочет продлить контракт с Дриусси, однако игрок, как отмечается, не настроен подписывать новое соглашение. Ранее сообщалось, что петербуржцы были недовольны тем, что «Ривер» сначала приступил к общению со стороной футболиста, а не с клубом.