«Ривер Плейт» может дождаться истечения срока контракта Дриусси. Игрок не хочет оставаться в «Зените»

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«Ривер Плейт» по-прежнему рассчитывает вернуть форварда Себастьяна Дриусси из «Зенита».

По информации El Intransigente, аргентинский клуб может дождаться января 2022 года, чтобы начать переговоры непосредственно с игроком о контракте, так как следующим летом он станет свободным агентом.

«Зенит» хочет продлить контракт с Дриусси, однако игрок, как отмечается, не настроен подписывать новое соглашение. Ранее сообщалось, что петербуржцы были недовольны тем, что «Ривер» сначала приступил к общению со стороной футболиста, а не с клубом.

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