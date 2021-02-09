Розе возглавит дортмундскую «Боруссию». «Гладбах» объявил официально

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Марко Розе станет новым главным тренером дортмундской «Боруссии».

«Боруссия» из Менхенгладбаха официально объявила, что специалист покинет клуб в конце сезона.

В декабре 2020 года дортмундский клуб уволил Люсьена Фавра с поста главного тренера. С тер пор с командой работает Эдин Терзич. Сейчас клуб занимает 6-е место в таблице Бундеслиги.

Розе работает в качестве главного тренера в Менхенгладбахе с 2019 года. В прошлом чемпионате команда под его руководством заняла 4-е место, а в этом сезоне идет на 7-й позиции (сейчас у обеих «Боруссий» по 33 очка). Розе также вывел свою команду в 1/8 финала Лиги чемпионов, где гладбахцы встретятся с «Манчестер Сити».

Ранее по ходу карьеры тренер дважды приводил «Ред Булл Зальцбург» к титулу чемпиона Австрии и один раз завоевывал с этим клубом кубок страны. Также он выигрывал Юношескую лигу УЕФА, возглавляя молодежную команду «Зальцбурга».

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