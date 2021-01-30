Супруга Зинченко: «Критика Гвардиолы – это не жена футболиста сказала, а журналист и блогер Влада Седан»

Влада Седан, жена , объяснила, почему раскритиковала тренера после поражения от «Лиона» (1:3) в прошлом сезоне Лиги чемпионов.

– После вылета «Ман Сити» от «Лиона» в ЛЧ ты назвала поражение полным провалом, а тактику Гвардиолы – зашкваром.

– Не саму тактику, а решение.

– Это растиражировали многие иностранные СМИ. Жалеешь о написанном?

– Я бы очень хотела дать тебе хороший полноценный комментарий об этой ситуации. Но я человек, который учится на своих ошибках. Я очень хорошо все анализирую.

Поэтому я не хочу повторять этого, чтобы меня цитировали ведущие футбольные европейские издания, вырывали фразы из контекста и, скажем так, подавали это под соусом, который выгодный и интересный им.

Поэтому в этой ситуации ставим троеточие. Единственное: мои мысли, резюме, характеристика относительно футбольных событий, матчей, футболистов – не слова жены футболиста. Это не жена футболиста сказала, а журналист и блогер .

Я стала футбольным журналистом 3,5-4 года. А жена футболиста я еще меньше года. Поэтому прошу воспринимать слова на футбольные темы как от журналиста, а не жены футболиста.

Я не имею намерения прекращать профессиональную деятельность из-за того, что стала женой футболиста. Мой муж очень сильно не хочет, чтобы я ее прекращала, – приводит слова Седан украинская Tribuna.com со ссылкой на ютуб-канал «Вацко Live».

Жена Зинченко назвала тактику Пепа на «Лион» зашкваром, Александр ее поддержал. Потом пришлось объясняться