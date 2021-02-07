Агент Васина: «Виктор в состоянии вернуться в сборную и играть в любом российском клубе»

, агент защитника ЦСКА , рассказал о будущем клиента и высказался о его игровых ошибках.

– У вашего клиента Виктора Васина летом истечет срок контракта с ЦСКА. Идут переговоры о продлении?

– Наверное, в ближайшее время будут переговоры, посмотрим. Сейчас пока сборы. Рассматриваем разные варианты, есть предложения, но пока все остается как остается.

– Возобновление сезона Васин начнет в ЦСКА?

– Пока ничего не могу сказать, нет ясности.

– Объясните один момент в игре Васина: он может выдавать качественные отрезки, выигрывать много единоборств, но потом все рушит одна обидная ошибка. Это психология или что?

– На мой взгляд, это связано с малым количеством игр [в последнее время], и как следствие – небольшое количество сыгранных эпизодов. Чем чаще футболист играет, тем проще ему анализировать ошибки и исправлять их. У Вити не было времени исправиться.

К сожалению, мешали травмы, либо тренеры дальше предпочитали отдавать место другому футболисту. По каким-то своим причинам – им виднее, тренеры лучше меня знают состояние игроков, их готовность и возможности. Но я уверен, Виктор способен играть на очень хорошем уровне в любом российском клубе и в состоянии вернуться в сборную.

Может, анализ каких-то эпизодов провоцировал эти ситуации. И если бы Витя был эгоистичен или безразличен, то не допустил бы определенные ошибки, понимаете?

Условно говоря, он бежит подстраховывать и исправить ошибку товарища, не такую заметную и явную, но затем сам ошибается – и это действие становится результативным со знаком минус. Все сразу это видят и начинают говорить, писать: «Вот, ошибка Васина привела к голу».

Но если такие эпизоды разбирать комплексно, то будет видна цепь ошибок. Если бы, допустим, Васин продолжал играть в своей зоне, со своим нападающим, которого опекал в эпизоде, и не делал ничего более, то тогда мы бы увидели, что он находился в правильной позиции, а ошибся другой игрок. Команда пропустила гол в этом моменте уже из-за чужой ошибки, которую как раз Васин и хотел помочь исправить, – сказал Минасов.