Гвардиола пошутил о титуле АПЛ: «Мы уже чемпионы, зачем играть с «Тоттенхэмом» и «Эвертоном»?»

Главный тренер «Манчестер Сити» в шутливой форме высказался о положении команды в турнирной таблице после победы над «Ливерпулем» (4:1) в 23-м туре чемпионата.

«Два или три месяца тому назад мы не участвовали вообще ни в чем: у нас не было шансов ни на чемпионство, ни на попадание в Лигу чемпионов. Теперь мы готовы.

Мы готовы, так что, может, мы и не должны больше играть в Премьер-лиге, потому что мы уже чемпионы. Я не понимаю, почему мы должны играть с «Тоттенхэмом», а потом – с «Эвертоном»? Я не понимаю этого, ведь мы уже чемпионы.

Я понимаю, почему люди говорят об этом, но ничто не вечно, ничто не идеально. Наши победы в прошлом не означают, что мы будем выигрывать в будущем.

Нужно концентрироваться на следующем матче. Всю свою карьеру со всеми командами мы думали таким образом, обсуждали это именно так. Нынешняя ситуация – не исключение», – сказал Гвардиола.

занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков в 22 матчах. «Горожане» на пять баллов опережают идущий вторым «Манчестер Юнайтед», имея одну игру в запасе.

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