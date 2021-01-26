Алаба запросил у «Челси» зарплату 20 млн фунтов в год. Клуб подпишет игрока, если он снизит требования

«Челси» хочет подписать контракт с защитником «Баварии» Давидом Алабой, который летом станет свободным агентом.
По информации The Telegraph, лондонскому клубу сообщили, что австриец хочет зарабатывать в новой команде около 20 миллионов фунтов в год. В «Челси» не готовы платить столько. Трансфер будет возможен только в случае, если Алаба снизит свои финансовые запросы.
Также скауты «синих» просматривали защитника «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано и игрока «Атлетико» Хосе Хименеса, хотя эти варианты были признаны слишком дорогими. После прихода в клуб Томаса Тухеля «Челси» связывают и с защитником «Баварии» Никласом Зюле.
При этом клубу предстоит решить, стоит ли продлевать контракт с 36-летним защитником Тиаго Силвой, в контракте которого прописана опция продления соглашения на сезон. Бразилец надеется, что сотрудничество будет продлено. Скорее всего, «Челси» пойдет на этот шаг.
Уточняется, что решение по будущему Силвы не связано с возможным подписания контракта с еще одним центральным защитником.