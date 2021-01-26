Алаба запросил у «Челси» зарплату 20 млн фунтов в год. Клуб подпишет игрока, если он снизит требования

хочет подписать контракт с защитником «Баварии» , который летом станет свободным агентом.

По информации The Telegraph, лондонскому клубу сообщили, что австриец хочет зарабатывать в новой команде около 20 миллионов фунтов в год. В «Челси» не готовы платить столько. Трансфер будет возможен только в случае, если Алаба снизит свои финансовые запросы.

Также скауты «синих» просматривали защитника Дайо Упамекано и игрока Хосе Хименеса, хотя эти варианты были признаны слишком дорогими. После прихода в клуб Томаса Тухеля «Челси» связывают и с защитником «Баварии» Никласом Зюле.

При этом клубу предстоит решить, стоит ли продлевать контракт с 36-летним защитником , в контракте которого прописана опция продления соглашения на сезон. Бразилец надеется, что сотрудничество будет продлено. Скорее всего, «Челси» пойдет на этот шаг.

Уточняется, что решение по будущему Силвы не связано с возможным подписания контракта с еще одним центральным защитником.