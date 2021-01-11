Погба выбыл на несколько недель из-за травмы

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер высказался о характере травмы, которую полузащитник команды получил в матче 23-го тура АПЛ против (3:3).

«На лечение этого повреждения уйдет несколько недель. Погба только начал работать над восстановлением, он занимается с медицинским штабом. Мы постараемся вернуть его в состав как можно скорее, как только это станет безопасно.

Конечно, Поль очень важен для нас, мы не будем рисковать. Несколько недель – точно.

Никто не хочет травмироваться, особенно сейчас, когда Поль действительно находит свою форму и наслаждается футболом. Мы должны взять как можно больше очков и побеждать как можно чаще, несмотря на то, что теряем игроков.

У нас почти не было травм очень долго, так что мы не можем слишком уж сильно жаловаться», – сказал Сульшер.

В этом сезоне Погба провел 19 матчей в и забил 3 гола. Его полную статистику можно изучить здесь.