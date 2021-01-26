Месси делит 2-е место по голам (27) в Ла Лиге после выхода на замену. До рекорда – 1 мяч

Форвард «Барселоны» Лионель Месси в матче чемпионата Испании с «Бетисом» (3:2) появился на поле на 57-й минуте, а на 59-й поразил ворота соперника.
Аргентинец забил 27-й мяч после выхода на замену в Ла Лиге и делит второе место в истории турнира с Оскаром де Паулой (экс-«Реал Сосьедад»).
Лидирует по этому показателю экс-нападающий «Барселоны» и «Атлетико» Хулио Салинас – 28 голов.
В топ-5 также входят Вальтер Пандиани (экс-«Депортиво» и «Осасуна», 23) и Мануэль Сарабия (экс-«Атлетик», 22).
Подробнее статистику Месси можно найти здесь.