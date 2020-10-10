Роналду забил 300 голов за клубы и сборную после 30-летия

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился забитым голом в матче 21-го тура Серии А против «Ромы» (2:0).

Этот мяч стал для португальца трехсотым на уровне клубов и национальных сборных после 30-летия. По подсчетам Bleacher Report, для достижения этой отметки Роналду потребовалось провести 326 матчей.

При этом, как отмечается, форвард забил 463 гола в 718 играх до 30-летия.

5 февраля Роналду исполнилось 36 лет. В этом сезоне нападающий провел 17 матчей в Серии А, забил 16 голов и сделал 3 результативных передачи.

С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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