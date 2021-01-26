Джака о соцсетях: «Критикуйте игрока. Атаки на мою жену, дочь, друзей выходят за рамки приличия. Нужны границы»

Полузащитник высказался о критике со стороны болельщиков.

«У критики должны существовать границы. Например, это не должно относиться к семьям футболистов, не нужны атаки на личность и, конечно, никаких упоминаний детей игроков. Критикуйте игрока и его игру любыми способами, но держите рамки. Не нужно заходить слишком далеко.

У меня был серьезный момент против «Пэлас»... У меня также была проблема с «Бернли»... И октябрь 2019 года – сложнейший этап в моей футбольной карьере. Но атаки на мою жену и нацеленные комментарии о моей дочке, о друзьях – это действительно выходит за рамки приличия. Одна из проблем – то, что мы не знаем, кто это пишет. Такова природа соцсетей.

Как я уже сказал, критикуйте игрока. Я – тот, кто выходит на поле. Семья и друзья никакого отношения к этому не имеют. Такое недавно произошло с Антони Марсьялем и его женой, они получили злые комментарии. Нужно спросить у самих себя: «Почему это происходит?» – сказал Джака.